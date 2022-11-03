Проезд в плацкарте с 1 января подорожает на более чем 8%
Проезд в плацкартных вагонах пассажирских поездов с 1 января 2023 года подорожает на 8, 1%. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки увеличатся – на 8%. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.
Как отметили в ФАС, тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в 2024‒2025 годах будут возрастать на 4% ежегодно, что соответствует прогнозу Минэкономразвития о социально-экономическом развитии на 2023-2025 годы.
«Это позволит перевозчику закупать новый современный комфортабельный подвижной состав у российских заводов-изготовителей, а также направлять необходимый объем инвестиций на обновление существующего парка, что положительно скажется на комфорте и доступности железнодорожного транспорта для российских пассажиров», - заявили в Минтрансе.
Ранее стало известно, что РЖД планирует ликвидировать категорию «плацкарт» в поездах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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