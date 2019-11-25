Проезд по МЦД будет бесплатным две недели

Проезд на электричках МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает официальный сайт градоначальника.

По его словам, эта мера предусмотрена, чтобы усовершенствовать систему билетного контроля и сделать её более удобной для горожан.

«Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», — сказал Собянин, сообщает Москва 24.

Кроме того, по его словам, будет увеличено количество вагонов на МЦД до 10-11 штук из-за большого пассажиропотока, пишет РИА ФАН.

Напомним, Московские центральные диаметры заработали в Москве 21 ноября. Столичные жители выражали недовольство очередями, плохой работой валидаторов и маленькими поездами. В день запуска МЦД воспользовалось более 500 тысяч человек, пишет RT. Накануне НСН сообщала, что в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД) принял участие Владимир Путин.



