Проезд по МСД для автомобилей из Москвы и Подмосковья останется бесплатным

В сообщении говорится, что все автомобили и наземный городской транспорт с номерами Москвы и Московской области, а также междугородние автобусы и такси с лицензией на работу в столице и Подмосковье, продолжат пользоваться магистралью бесплатно.

Отмечается, что транзит по МСД грузового транспорта без пропуска будет запрещен.

По прогнозам специалистов Дептранса, после запуска всего МСД число проезжающих по нему автомобилей вырастет до 400 тысяч, в этой связи была сформирована механика работы платного проезда, чтобы транзитный трафик не мешал жителям Москвы и Московской области.

Ранее заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в Москве завершили ремонт Нижегородской эстакады на Третьем транспортном кольце, сообщает RT.