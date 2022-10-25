Загрутдинов: Эстакада МСД через Волгоградский проспект готова на 66%
Эстакада основного хода через Волгоградский проспект уже готова на 66%. О процессе работ рассказал глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, данный объект - один из самых протяженных на московском скоростном диаметре. Длина эстакады составит 1,5 километра.
Всего на этом участке запланировано строительство дорог протяженностью 10,4 километра, в том числе пяти эстакад. Как пояснил Загрутдинов, эстакада основного хода возводилась одновременно с трех точек методом надвижки без перекрытия движения по Волгоградскому проспекту, железнодорожных путей второго Московского центрального диаметра, открытого участка метро Таганско-Краснопресненской линии, а также улиц Люблинская и Шоссейная.
Участок от улицы Грайвороновская до Шоссейной готов уже почти наполовину. Окончание работ и запуск движения запланированы на четвертый квартал 2023 года. Сейчас идёт устройство металлического пролетного строения эстакады основного хода, пролетных строений, а также плит проезжей части. Строятся также опоры эстакады на пересечении с Волгоградским проспектом.
Как подчеркнул глава Департамента строительства, открытие движения на данном участке улучшит транспортную доступность районов Печатники и Текстильщики.
«Снизится транспортная нагрузка на развязку Третьего транспортного кольца с Волгоградским проспектом и Люблинскую улицу. Будет обеспечен комфортный доступ к жилым застройкам и объектам социального, культурного, бытового назначения», – отметил Рафик Загрутдинов.
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