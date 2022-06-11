Проезд детей до 7 лет в электричках станет бесплатным

Дети в возрасте до семи лет смогут бесплатно ездить в пригородных электричках, как и в городском транспорте. Соответствующий закон подписал президент России, документ размещен на официальном портале правовой информации.

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О необходимости приятия закона заявляли жители российских регионов, а также общественных организаций по защите прав пассажиров. При разработке документа авторы учли развивающуюся интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в среду городов, как в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Волгограде. В этих и других городах развиваются проекты «городских электричек».

В пояснительной записке отмечается, что принятый закон обеспечит установление справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта. Благодаря документу повысится мобильность пассажиров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектричкиБилетыЗаконДети
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