Проезд детей до 7 лет в электричках станет бесплатным
Дети в возрасте до семи лет смогут бесплатно ездить в пригородных электричках, как и в городском транспорте. Соответствующий закон подписал президент России, документ размещен на официальном портале правовой информации.
О необходимости приятия закона заявляли жители российских регионов, а также общественных организаций по защите прав пассажиров. При разработке документа авторы учли развивающуюся интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в среду городов, как в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Волгограде. В этих и других городах развиваются проекты «городских электричек».
В пояснительной записке отмечается, что принятый закон обеспечит установление справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта. Благодаря документу повысится мобильность пассажиров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+7 305 / сут.
Умерли
380 тыс.+142 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+9 159 / сут.
- Путин наделил Минобороны полномочиями определять перечень состояний для первой помощи военнослужащим
- Проезд детей до 7 лет в электричках станет бесплатным
- Еврокомиссия через неделю сделает заключение о статусе Украины как кандидата в ЕС
- Смерть бывшего депутата Госдумы Юрия Мамонова в Москве связывают с его болезнью
- Боец народной милиции ДНР раскрыл тактику ВСУ
- Немецкий и украинский министры здравоохранения застряли в лифте украинской клиники
- В ДНР жителям приходилось прятаться в подвалах по четыре года
- Путин запретил судимым водителям работать в общественном транспорте и такси
- Поддержавшего Украину наемника из Южной Кореи осудят на родине
- Канадский парламентарий раскрыл причины призывов Запада к Украине уступить часть территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru