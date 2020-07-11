Российским школьникам старше 10 лет предоставили скидку на поездки в Крым летом

Правительство РФ обеспечило возможность льготного проезда в Крым по железной дороге в дни летних каникул для школьников старше 10 лет, говорится в материалах на его сайте.

«Билеты для этой категории пассажиров будут продаваться со скидкой 50%», - сообщается в них.

В частности, скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

Льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны. Для путешественников младше 10 лет предусмотрен детский тариф, а малыши до 5 лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места.

Льготный тариф субсидирует государство, добавляется в сообщении.







