Российским школьникам старше 10 лет предоставили скидку на поездки в Крым летом
Глава правительства подписал постановление о льготах на проезд в Крым по железной дороге.
Правительство РФ обеспечило возможность льготного проезда в Крым по железной дороге в дни летних каникул для школьников старше 10 лет, говорится в материалах на его сайте.
«Билеты для этой категории пассажиров будут продаваться со скидкой 50%», - сообщается в них.
В частности, скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.
Льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны. Для путешественников младше 10 лет предусмотрен детский тариф, а малыши до 5 лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места.
Льготный тариф субсидирует государство, добавляется в сообщении.
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