Проект закона о продаже алкоголя через интернет отправили на доработку

Законопроект о дистанционной продаже алкоголя и лекарств будет дорабатываться. Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, сообщает ТАСС.

Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин рассказал, что к проекту неоднозначно отнеслись в правительстве. В кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления. Против дистанционной продажи алкоголя выступал Минздрав.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что продажи алкоголя через интернет выгодны и потребителям, и государству.



