Проект закона о праве Генпрокуратуры закрывать СМИ внесён в Госдуму

Группа народных избранников внесла в Государственную думу проект закона, который даёт право Генеральной прокуратуре закрывать средства массовой информации (отзывать регистрацию) и блокировать доступ к интернет-ресурсам за распространение «фейков», дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям. Поправки предлагается внести в закон о СМИ.

Положения документа авторы законодательной инициативы предлагают распространить как на российские, так и на зарубежные СМИ, однако первое основание относится именно к последним. Надзорное ведомство сможет накладывать запрет на их работу в России в качестве ответной меры на закрытие российского СМИ за границей.

Законопроект определяет, что соответствующее требование Генпрокуратуры направляется в Роскомнадзор, который уже выносит постановление о признании регистрации СМИ недействительной, прекращает действие лицензии на вещание. Аналогичная процедура проводится в отношении интернет-ресурсов.

