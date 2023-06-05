Проект «Вечерней Москвы» получил всероссийскую награду

Церемония награждения прошла в рамках XI ежегодного форума «Три кита национальной повестки:благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие», состоявшегося в Тверской области, сообщает «Вечерняя Москва».

Участники форума не только наградили создателей лучших социальных проектов, в числе которых ГК «Росатом», «Лукойл» и другие, но и обменялись примерами социально ответственного бизнеса, поделились опытом привлечения молодежи в волонтерскую деятельность, рассказывали о возможностях самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта «Москва строится» «Вечерняя Москва» и столичный Департамент строительства подробно рассказывают москвичам о важных градостроительных решениях, о ходе крупнейших строек, создании районных объектов шаговой доступности. Кроме того, горожане могут получить ответы на вопросы о реновации, дорогах, здравоохранении и многом другом.

Ранее пресс-центр Национальной службы новостей был признан оптимальной площадкой для проведения конференций о туризме в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

