Проект «Вечерней Москвы» получил всероссийскую награду
Совместный проект газеты «Вечерняя Москва» и Департамента строительства столицы «Москва строится» был отмечен всероссийской наградой.
Церемония награждения прошла в рамках XI ежегодного форума «Три кита национальной повестки:благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие», состоявшегося в Тверской области, сообщает «Вечерняя Москва».
Участники форума не только наградили создателей лучших социальных проектов, в числе которых ГК «Росатом», «Лукойл» и другие, но и обменялись примерами социально ответственного бизнеса, поделились опытом привлечения молодежи в волонтерскую деятельность, рассказывали о возможностях самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках проекта «Москва строится» «Вечерняя Москва» и столичный Департамент строительства подробно рассказывают москвичам о важных градостроительных решениях, о ходе крупнейших строек, создании районных объектов шаговой доступности. Кроме того, горожане могут получить ответы на вопросы о реновации, дорогах, здравоохранении и многом другом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru