Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и столичные награды заслуженным москвичам. Церемония прошла в Белом зале мэрии, сообщает агентство «Москва».
Он отметил, что в зале присутствовали абсолютно разные люди, но они объединены любовью к своему занятию, а также любовью к родине и Москве. Собянин назвал эти качества важными, так как Москва вместе с Россией несколько лет переживает серьезные испытания.
В ходе церемонии знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» L лет был награжден народный артист России Евгений Стеблов. За большой вклад в развитие культуры ведущему мастеру сцены Театра имени Моссовета Екатерине Гусевой было присвоено звание «Почетный деятель искусств города Москвы».
За вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- В Совфеде оценили выдвижение Байдена на второй срок
- СМИ: новый российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей
- Военнослужащего из Ростовской области посадили на 14 лет за госизмену
- Вице-президент США Камала Харрис подтвердила готовность переизбираться вместе с Байденом
- Сербия может изменить позицию по Украине из-за Косово
- США предупредили Казахстан о вторичных санкциях за помощь России
- Госдума попросила Путина сделать 25 апреля Днем военного корреспондента
- Сыгравший Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом
- Орешкин: без российских энергоносителей экономика Европы стала неконкурентноспособной
- Под Херсоном сбили украинский Су-25
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru