Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и столичные награды заслуженным москвичам. Церемония прошла в Белом зале мэрии, сообщает агентство «Москва».

Он отметил, что в зале присутствовали абсолютно разные люди, но они объединены любовью к своему занятию, а также любовью к родине и Москве. Собянин назвал эти качества важными, так как Москва вместе с Россией несколько лет переживает серьезные испытания.

В ходе церемонии знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» L лет был награжден народный артист России Евгений Стеблов. За большой вклад в развитие культуры ведущему мастеру сцены Театра имени Моссовета Екатерине Гусевой было присвоено звание «Почетный деятель искусств города Москвы».

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.