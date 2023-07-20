Проект «Спортивные выходные» отметит день рождения в «Лужниках» в рамках Московского урбанфорума
Московский департамент спорта объявил, что в олимпийском комплексе «Лужники» 5 и 6 августа пройдет фестиваль, посвящённый дню рождения проекта «Спортивные выходные».
В пресс-службе ведомства напомнили, что в 2023 году проекту исполняется три года, в связи с чем для гостей олимпийского комплекса была подготовлена большая спортивно-развлекательная программа.
«Их ждут тренировки в режиме нон-стоп по действующим направлениям проекта, спортивно-музыкальные мероприятия, арт-объекты и тематические фотозоны, где можно сразу распечатать снимки», – указали в департаменте, добавив, что также будет организована лаундж-зона для отдыха между занятиями.
В ведомстве напомнили, что проект «Спортивные выходные» был запущен совместно с центрами госуслуг «Мои документы». Бесплатные тренировки под руководством профессиональных тренеров, к которым могут присоединиться все желающие, проходят в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», в Доме культуры «ГЭС-2» и на ВДНХ, а также в парке Северного речного вокзала и других площадках.
Ранее в столичном департаменте спорта заявили, что в рамках Московского урбанистического форума в спорткомплексе «Лужники» с 4 августа по 8 сентября пройдёт марафон бесплатных тренировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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