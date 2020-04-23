Проект Собянина «Московское долголетие» помогает пожилым на дому
Сотрудники программы «Московское долголетие» начали помогать пенсионерам на дому в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Об этом информирует официальный сайт мэра российской столицы.
В обычных условиях программа предоставляла пожилым горожанам возможность занятий в кружках и секциях. Сегодня мобильные бригады «Московского долголетия» помогают жителям столицы старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями на дому. В частности, им доставляют продукты питания, лекарства.
Все сотрудники центра соцобслуживания, работающие в полевых условиях, каждое утро обеспечиваются наборами средств индивидуальной защиты. Как отмечают работники, подавляющее большинство пожилых людей серьёзно восприняли угрозу эпидемии, соблюдают социальную дистанцию и другние рекомендации.
Соцсотрудники также общаются с участниками «Московского долголетия» в сети – ведётся профильный чат в одном из мессенджеров. Часть тренеров загружают занятия в интернете.
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