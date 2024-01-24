Проект об отмене НДФЛ для многодетных семей внесли в Госдуму
Проект закона об отмене налога на доходы физических лиц для многодетных семей внесён в Государственную думу. Документ появился на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
Авторство законодательной новеллы принадлежит партии КПРФ. Среди разработчиков указаны, в частности, лидер коммунистов Геннадий Зюганов, кандидат на выборы президента, депутат Николай Харитонов.
В пояснительной записке заявлено, что отмена НДФЛ будет способствовать увеличению количества многодетных семей в России, которых сейчас насчитывается 2,3 миллиона. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее президент РФ Владимир Путин согласился продлить субсидию в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.
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