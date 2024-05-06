В торговых центрах РФ с начала года открыли магазины 11 зарубежных брендов

На российский рынок с начала 2024 года вышли 11 новых международных брендов одежды, обуви, электроники и товаров для дома, сообщили ТАСС в консалтинговой компании NF Group.

Ожидается, что до конца 2024 года на российский рынок могут прийти до 20 зарубежных брендов. Речь идет о компаниях из Турции, Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и Германии.