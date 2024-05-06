В торговых центрах РФ с начала года открыли магазины 11 зарубежных брендов

На российский рынок с начала 2024 года вышли 11 новых международных брендов одежды, обуви, электроники и товаров для дома, сообщили ТАСС в консалтинговой компании NF Group.

Ожидается, что до конца 2024 года на российский рынок могут прийти до 20 зарубежных брендов. Речь идет о компаниях из Турции, Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и Германии.

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Рост активности российских и азиатских ритейлеров позволяет торговым центрам Москвы и Санкт-Петербурга заполнять пустующие площади, передает «Коммерсант». Так, согласно прогнозам NF Group, доля свободных площадей в торговых центрах Москвы к лету 2024 года может сократиться до 6%, вернувшись к уровню 2019 года.

Число вакантных мест в торговых центрах сокращается, в Москве свободные места заполняются достаточно интенсивно, заявил «Радиоточке НСН» управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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