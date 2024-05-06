Россия увеличила производство бензина на 4,5% за неделю

Россия на с 22 по 28 апреля нарастила производство бензина на 4,5%, до 816,7 тыс. тонн, а дизеля - на 3,7%, до 1,66 млн тонн, сообщил Росстат.

Аналитики отмечают, что год назад объемы производства бензина были ниже текущих. Но в этом году производство бензина в РФ начало снижаться после серии атак украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру.

Экономист призвал не ждать сильного снижения цен на бензин в России

Россия заняла 17-е место в рейтинге стран с самой низкой стоимостью бензина с показателем средней цены в 55,2 рубля за литр. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Первое место в топ-20 занимает Иран с показателем 2,5 рубля за литр. Далее следует Ливия, на данный момент литр бензина в стране обходится в 2,7 рубля. Замыкает тройку лидеров Венесуэла с ценой 3,1 рубля за литр, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПроизводствоЦеныБензин

Горячие новости

Все новости

партнеры