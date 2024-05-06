Россия увеличила производство бензина на 4,5% за неделю

Россия на с 22 по 28 апреля нарастила производство бензина на 4,5%, до 816,7 тыс. тонн, а дизеля - на 3,7%, до 1,66 млн тонн, сообщил Росстат.

Аналитики отмечают, что год назад объемы производства бензина были ниже текущих. Но в этом году производство бензина в РФ начало снижаться после серии атак украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру.