Россия увеличила производство бензина на 4,5% за неделю
Россия на с 22 по 28 апреля нарастила производство бензина на 4,5%, до 816,7 тыс. тонн, а дизеля - на 3,7%, до 1,66 млн тонн, сообщил Росстат.
Аналитики отмечают, что год назад объемы производства бензина были ниже текущих. Но в этом году производство бензина в РФ начало снижаться после серии атак украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру.
Россия заняла 17-е место в рейтинге стран с самой низкой стоимостью бензина с показателем средней цены в 55,2 рубля за литр. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.
Первое место в топ-20 занимает Иран с показателем 2,5 рубля за литр. Далее следует Ливия, на данный момент литр бензина в стране обходится в 2,7 рубля. Замыкает тройку лидеров Венесуэла с ценой 3,1 рубля за литр, передает «Радиоточка НСН».
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