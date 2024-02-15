Проект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов внесён в Госдуму

Проект закона, который вводит запрет для граждан России и компаний размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, внесён в Государственную думу. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Речь идёт о сайтах иноагентов, их социальных сетях и других интернет-площадках.

Как подчеркнул спикер, данная законодательная инициатива будет рассмотрена депутатами в приоритетном порядке. «Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах», — приводит цитату Володина пресс-служба Госдумы.

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Ранее спикер Госудмы посетовал, что в адрес депутатов регулярно поступают обращения от граждан, которые «возмущены тем, что российские компании размещают рекламу на интернет-ресурсах иноагентов». Тем самым последние получают возможность зарабатывать деньги в России.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» для тех, кто будет нарушать запрет, предлагается ввести строгие меры ответственности.

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ФОТО: РИА Новости
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