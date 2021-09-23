Проект о тюремном сроке за призывы к насилию в интернете не поддержал кабмин

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму проект закона об уголовной ответственности за распространение в Сети информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда, сообщает телеканал «360».

За размещение запрещенного контента предлагается штрафовать на 300-700 тысяч рублей, исправительными работами на срок до одного года или ограничением свободы на срок до трех лет. Срок до шести лет грозит в том случае, если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору или действия повлекли за собой причинение вреда человеку или иные тяжкие последствия.

Под деструктивной информацией предложено понимать «любые фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы, основным содержанием которых является умышленное применение насилия» людям или вреда себе.

Кабмин России дал отрицательный отзыв на законопроект.

В последнее время треш-стримеры совсем потеряли грани реальности в погоне за хайпом. Ради лайков и просмотров они выкладывают ролики, в которых издеваются над прохожими, примечательно, что возраст треш-стримеров становится все младше и младше.

В Ленинградской области школьница-блогер издевалась над бездомным - поджигала ему бороду и предлагала выпивку. В Москве женщину заставляли раздеться и лечь на трамвайные рельсы, а когда она отказалась, брызнули в лицо из перцового баллончика. И таких случаев становится все больше и больше.

