Проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет внесли в Госдуму

Между тем, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил ТАСС, что возраст не относится к критериям, которые оказывают влияние на способность безопасно управлять автотранспортом, если это позволяет состояние его здоровья. Оценку проводит специальная медицинская комиссия.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно действующему законодательству, повторное медосвидетельствование проводится в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия в 10 лет.

