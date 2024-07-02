Проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет внесли в Госдуму

Законопроект о повторном медицинском обследовании водителей старше 80 лет внесён в Государственную думу. Автором законодательной инициативы выступил заместитель председателя нижней палаты парламента Владислав Даванков.

Он предлагает законодательно обязать россиян при достижении 80 лет повторно проходить медицинское освидетельствование на предмет выявления медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. По задумке автора, такая мера должна сократить риск ДТП.

«Орудие убийства!»: В отрасли призвали отказаться от водительских прав на 20 лет

Между тем, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил ТАСС, что возраст не относится к критериям, которые оказывают влияние на способность безопасно управлять автотранспортом, если это позволяет состояние его здоровья. Оценку проводит специальная медицинская комиссия.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно действующему законодательству, повторное медосвидетельствование проводится в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия в 10 лет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВозрастВодительские ПраваЗаконопроект

Горячие новости

Все новости

партнеры