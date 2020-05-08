Проект #Москвастобой показал архивные фото послевоенной столицы

Подборка оцифрованных архивных фотографий послевоенной Москвы появилась на онлайн-платформе #Москвастобой. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она отметила, что виртуальную галерею подготовили к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Там можно увидеть снимки героев ВОВ, первого парада, а также салюта в честь победы. Уникальные архивные доступны на главной странице проекта.

Добавим, кадры сделаны в 1945 и 1946 годах знаменитыми фоторепортерами ТАСС, которые прошли войну вместе с советскими войсками: Евгением Халдеем, Николаем Ситниковым, Федором Кисловым и многими другими.

Помимо этого, на онлайн-платформе #Москвастобой также доступны видеоэкскурсии, онлайн-лекции и другие познавательные материалы, которые посвящены Великой Отечественной войне. Так, Музей Победы разместил на сайте проекта виртуальный тур «От Курска до Берлина». Кроме того, можно присоединиться к онлайн-прогулкам по диорамному комплексу музея и открытой площадке военной техники на Поклонной горе.

Напомним, #Москвастобой представляет собой специальный онлайн-проект, запущенный вместе с культурными площадками столицы. С его помощью можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. В проекте уже участвуют более 50 культурных площадок.