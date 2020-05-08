Проект #Москвастобой показал архивные фото послевоенной столицы
Подборка оцифрованных архивных фотографий послевоенной Москвы появилась на онлайн-платформе #Москвастобой. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она отметила, что виртуальную галерею подготовили к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Там можно увидеть снимки героев ВОВ, первого парада, а также салюта в честь победы. Уникальные архивные доступны на главной странице проекта.
Добавим, кадры сделаны в 1945 и 1946 годах знаменитыми фоторепортерами ТАСС, которые прошли войну вместе с советскими войсками: Евгением Халдеем, Николаем Ситниковым, Федором Кисловым и многими другими.
Помимо этого, на онлайн-платформе #Москвастобой также доступны видеоэкскурсии, онлайн-лекции и другие познавательные материалы, которые посвящены Великой Отечественной войне. Так, Музей Победы разместил на сайте проекта виртуальный тур «От Курска до Берлина». Кроме того, можно присоединиться к онлайн-прогулкам по диорамному комплексу музея и открытой площадке военной техники на Поклонной горе.
Напомним, #Москвастобой представляет собой специальный онлайн-проект, запущенный вместе с культурными площадками столицы. С его помощью можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. В проекте уже участвуют более 50 культурных площадок.
Ранее НСН писала, что к культурному проекту «#Москвастобой» присоединились 28 благотворительных фондов. Узнать об их деятельности или поддержать фонд можно через новый раздел «Благотворительные организации».
Фонды-участники платформы «#Москвастобой» оказывают помощь и поддержку взрослым и детям, сиротам и лишившимся крова, одиноким людям, а также страдающим тяжелыми заболеваниями и пожилым.
«Участниками проекта “#Москвастобой” вместе со знаковыми культурными площадками города теперь стали 28 благотворительных организаций. В их числе — такие замечательные и уважаемые фонды, как “Подари жизнь”, “Справедливая помощь Доктора Лизы”, фонд Константина Хабенского. К сотрудничеству приглашают благотворительные организации в самых разных направлениях», — сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.
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