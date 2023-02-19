Проект «Медицинский класс в московской школе» оказался в мировом топ-100

Десятиклассники, которые учатся в профильных медклассах столичных школ, также начали обучаться в колледжах по программе «Младшая медицинская сестра». По окончанию профподготовки выпускники получат соответствующее свидетельство, с которым смогут найти работу. Школьников в соответствии с новым стандартом предпрофессионального образования дают знания по тематическим блокам.

«Сначала школьники изучают правила общения с пациентами и коллегами, основы инфекционной безопасности. Затем - навыки ухода: как перемещать и ухаживать за лежачим пациентом, простые манипуляции, первую помощь при угрожающих состояниях. Полученные знания они отработают на симуляторах и тренажерах - не с настоящими пациентами», – уточнил Собянин.

По словам мэра Москвы, школьники уже познакомились с особенностями работы медиков в поликлиниках, а весной 2023 года учащиеся побывают в крупнейших московских стационарах и на подстанции скорой помощи. Здесь у них будет возможность познакомиться с работодателями, чтобы в дальнейшем сделать осознанный выбор профессии.





