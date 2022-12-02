Фестиваль «Билет в будущее» помог школьникам в выборе профессий

Фестиваль профессий «Билет в будущее» познакомил школьников с современными специальностями и направлениями в карьере. Фестиваль проходил в рамках международного форума-выставки «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Как рассказала куратор проекта «Билет в будущее» Лилия Зиборова, руководителям российских компаний был предложен проект использования готовых программ по созданию собственных профориентационных программ.

«Проект нацелен на обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами, которые осознанно сделали свой выбор, что крайне необходимо бизнесу для восполнения дефицита среди специалистов рабочих профессий. Нам, в свою очередь, нужно показывать сегодняшним школьникам, что такое промышленность в России, какие технологии используются на предприятиях, какие у них есть возможности для реализации, чтобы стать и оставаться успешным и востребованным в стране и регионе», – пояснила суть фестиваля Зиборова.

Для старшеклассников были организованы презентации и деловые встречи с представителями образовательных организаций и потенциальными работодателями, которые рассказали об актуальных вакансиях и стажировках. Ребята стали участниками мастер-классов, тренингов и прошли профессиональные пробы по нескольким направлениям. Всем участникам таких проб было предложено решить практические задания и попробовать свои возможности в самых востребованных сферах приложения труда.

Помимо фестиваля профессий «Билет в будущее», в рамках Международного форума «Российский промышленник» прошла серия масштабных мероприятий для школьников и студентов, собравшая на площадке 11 000 человек. Юноши и девушки стали участниками Форума работающей молодёжи, Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона, Городской профориентационный форума и Санкт-Петербургского конгресса «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке». Бизнес был представлен более чем 220 высокотехнологичными промышленными предприятиями, институтами развития, техническими университетами из более чем 35 российских регионов, а также Белоруссии, Казахстана и Ирана.

Как рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, одна из ключевых тем, которая звучала из уст представителей крупного бизнеса и предпринимателей, - это дефицит кадров.

«Сегодня дефицит кадров – настолько острая проблема, что она начинает тормозить развитие промышленности. Наша задача помочь промышленности теми самыми кадрами, которых они ждут. На этом мероприятие у детей, которые только пробуют профессию, была уникальная возможность вместе с нашими партнерами из бизнеса познакомиться с разными направлениями работы. Все это часть большого федерального проекта «Билет в будущее», – отметила Потехина.

Фестиваль профессий «Билет в будущее» – всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Он является составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках нацпроекта «Образование». В 2022 году Фестиваль реализуется в мультимедийных парках «Россия – Моя история».