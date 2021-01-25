Проект «Кривая линия» заставил банк «Дом.РФ» извиниться

Один из слушателей НСН с ноября 2020 года пытался воспользоваться программой господдержки для многодетных семей при погашении ипотечного кредита в банке «Дом.РФ». Однако, на протяжении нескольких месяцев банк просил предоставить один и тот же пакет документов снова и снова. Служба поддержки финансовой организации объяснить проволочки не могла. Журналисты НСН обратились в банк «Дом.РФ» за разъяснениями.

Финансовая организация оперативно отреагировала на запрос НСН. «Мы на своей стороне урегулировали все вопросы, связанные с необходимостью корректировки документов. Заявление от клиента принято и передано оператору программы», - прокомментировала НСН ситуацию пресс-служба банка «Дом. РФ».

«Национальная служба новостей» также связалась со слушателем, направившим обращение в проект «Кривая линия».

По его словам, с ним связались представители финансовой организации, признали свою вину по задержке сроков приема заявки и принесли свои извинения.

Сейчас его заявка уже находится на рассмотрении у специалистов банка «Дом. РФ».

Уникальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» открыт для обращений ежедневно. Для того, чтобы отправить заявку и рассказать нам о своей проблеме нужно перейти на страницу проекта https://line.nsn.fm/ и заполнить форму. Журналисты НСН получат ваше обращение в течение одной минуты.

