Уставшие пайщики и загадочный долг. Проект «Кривая линия» собрал первые жалобы

Житель города Сосногорска пожаловался на то, что весь отопительный сезон в квартирах половины жителей города температура ниже нормы. Он обращался и к главе Республике Коми Владимиру Уйбе, и в администрацию Сосногорска, которую возглавляет Сергей Дегтяренко. Но тепла как не было, так и нет. Теперь к господам Уйбе и Дегтяренко обратилась НСН.

А во Всеволожском районе Ленинградской области пайщики ЖСК «Айвазовский» уже четвёртый год не могут получить ключи от своих квартир в ЖК «Витамин». Объект не проходит проверки, необходимые перед вводом в эксплуатацию: каждый раз возникают все новые замечания. Очередная проверка состоится 26 января, и по ее итогам НСН примет решение о направлении запроса прокурору Ленинградской области Борису Маркову.

Попытка воспользоваться программой господдержки для многодетных семей при погашении ипотечного кредита в банке «Дом.РФ» обернулась для нашего слушателя «днем сурка». С ноября прошлого года он был вынужден несколько раз подавать один и тот же комплект документов. Служба поддержки банка объяснить проволочки не может. А Банк России, куда он обратился с жалобой, посоветовал обращаться в суд. НСН ждет от банка «Дом.РФ» и Банка России ответов на наши запросы.

Но наиболее вопиющим случаем стоит признать историю Андрея Сорокина, который с лета прошлого года бегает по бюрократическому кругу, начиная от судебных приставов и заканчивая администрацией президента. Уроженец Красноярска закрыл ИП, переехал в Нижний Новгород, устроился на работу, но летом 2020 года ему заблокировали банковскую карту в связи с некоей задолженностью.

Знай Сорокин, откуда взялась эта задолженность, он бы давно оплатил ее, но не может это сделать: оплачивать надо за что-то, а за что, сказать не может никто. Этого не знают ни судебные приставы, ни мировой судья, ни Налоговая служба, к которым он обращался. В отделении Пенсионного фонда в Красноярске, откуда могут «расти ноги» у этой, к слову, постоянно растущей задолженности, дистанционно ответ не дают – нужно обращаться очно. А как купить билет, если средства заблокированы? Сорокин даже написал письмо главе государства. Администрация президента перенаправила письмо в службу судебных приставов. Круг замкнулся.

Бег по кругу – любимое российскими чиновниками испытание, которому они подвергают едва ли не всякого, кто к ним обращается. С целью разорвать этот конкретный круг НСН направила запросы председателю Правления Пенсионного фонда РФ Максиму Топилину и руководителю Федеральной налоговой службы РФ Даниилу Егорову. Об их готовности помочь мы расскажем в ближайшее время.

