Проект «Единая карта петербуржца» запущен в Северной столице

Как сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, пластиковая карта может быть использована в качестве платежного инструмента, электронного проездного, накопителя для скидок и бонусов в зависимости от статуса владельца. В будущем предполагается дополнить ее и другими сервисами, сообщает ИА REGNUM.

Карта работает на базе национальной платежной системы «МИР», проект реализуют на основе государственно-частного партнерства с банками ВТБ, «Санкт-Петербург» и Сбербанком.

Вице-губернатор отметил, что рассматривает выпуск карты как поддержку жителей города. По его словам, ЕКП представляет собой привычную банковскую карту с набором дополнительных приложений.

