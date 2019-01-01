Проект «Единая карта петербуржца» запущен в Северной столице
Как сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, пластиковая карта может быть использована в качестве платежного инструмента, электронного проездного, накопителя для скидок и бонусов в зависимости от статуса владельца. В будущем предполагается дополнить ее и другими сервисами, сообщает ИА REGNUM.
Карта работает на базе национальной платежной системы «МИР», проект реализуют на основе государственно-частного партнерства с банками ВТБ, «Санкт-Петербург» и Сбербанком.
Вице-губернатор отметил, что рассматривает выпуск карты как поддержку жителей города. По его словам, ЕКП представляет собой привычную банковскую карту с набором дополнительных приложений.
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