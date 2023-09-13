Московский НПЗ повысит эффективность контроля качества воздуха
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) начал обновлять автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ), которую внедрили в 2015 году. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он отметил, что систему разрабатывали совместно с правительством столицы и интегрировали в общегородскую сеть контроля качества воздуха. По словам Овчинского, системой АСМВ оснащены ключевые технологические объекты завода. Так, цифровые датчики смонтированы в дымовых трубах предприятия и постоянно исследуют состав воздуха.
Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков рассказал, что подобная система экомониторинга является важным примером экологической открытости предприятия, а также ответственного отношения к охране окружающей среды. По его словам, полученный опыт Московского НПЗ учли также при создании единых федеральных требований к проектированию и оснащению такими системами других объектов отрасли.
В свою очередь гендиректор МНПЗ Виталий Зубер отметил, что завод ведет работу над развитием и совершенствованием системы экологического мониторинга. Он отметил, что АСМВ обеспечивает максимально объективный контроль на предприятии. Зубер подчеркнул, что в результате воздействие на окружающую среду сократилось на 75% с 2011 года.
Так, завод выпускает более 30 наименований продукции, в частности бензин и дизельное топливо Евро-5, а также авиационный керосин для самолетов. Предприятие реализует завершающий этап модернизации, с помощью которой станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим заводом в Европе.
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