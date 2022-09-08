Проект «Билет в будущее» расширил свои форматы для миллиона школьников

Проект «Билет в будущее», реализуемый в раках нацпроекта «Образование», в 2022 году значительно расширил линейку форматов, которые станут доступны миллионам школьников, родителей и педагогов по всей стране уже в сентябре.

Так, ведущий профориентационный проект России уже четвертый год помогает школьникам страны выбрать путь в жизни, найти профессию, которая определит дальнейшую жизнь человека в будущем. Федеральным оператором проекта является Фонд гуманитарных проектов.

Отмечается, что этом году в проекте будут как новые, так и хорошо зарекомендовавшие себя ранее форматы. Таким образом, путь ребенка в системе «Билет в будущее» состоит из знакомства с профориентацией с помощью цифрового контента, двухэтапной профориентационной диагностики, «Примерочной профессии», «Фестиваля профессий», мультимедийной выставки-квеста в игровом формате, покрывающей 90% рынка труда, а также проекта «Россия-Моя история».

Кроме того, цифровая платформа проекта bvbinfo.ru была обновлена на 50%. Там появились новые инструменты для педагогов-навигаторов, детей и родителей. При этом система тестирования стала еще эффективнее - теперь ребенок может оценивать собственные сильные стороны и потенциал для развития в самом начале и личностные особенности при повторном тестировании после знакомства с профессиями. Одним из нововведений системы стал аналитический модуль «Билет в будущее», который позволяет, в частности, использовать данные для научного изучения профориентации в России, прогнозировать будущий потенциал регионов и оказывать влияние на принятие глобальных кадровых решений.

Как рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин, в новом учебном году часть материалов проекта «Билет в будущее» войдут в жизнь российских школ в виде рекомендованного Минпросвещением профориентационного минимума. По его словам, для педагогов — это возможность занять новую профессиональную нишу и усилить работу по профориентационному просвещению среди детей и родителей.

