Продюсеры Comedy club создали независимый продакшн
Продюсеры Comedy Club Production (холдинг «Газпром-Медиа») Артур Джанибекян и Вячеслав Дусмухаметов создали собственный кинопродакшен под брендом «Артислав». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Регистрация компании датирована 21 декабря текщего года. В качестве основного вида деятельности указано создание кинофильмов и телевизионных передач.
Дусмухаметов владеет 50,15% доли «Артислава», Джанибекян — 44,85%, еще 5% принадлежит директору Comedy Club Production Андрею Левину.
По данным источника РБК, компания займется созданием контента для онлайн-кинотеатра Okko.
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