Продюсеры Comedy club создали независимый продакшн

Продюсеры Comedy Club Production (холдинг «Газпром-Медиа») Артур Джанибекян и Вячеслав Дусмухаметов создали собственный кинопродакшен под брендом «Артислав». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Регистрация компании датирована 21 декабря текщего года. В качестве основного вида деятельности указано создание кинофильмов и телевизионных передач.



Дусмухаметов владеет 50,15% доли «Артислава», Джанибекян — 44,85%, еще 5% принадлежит директору Comedy Club Production Андрею Левину.



По данным источника РБК, компания займется созданием контента для онлайн-кинотеатра Okko.



