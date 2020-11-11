Продюсер Виктор Дробыш угодил в больницу с COVID-19

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Он госпитализирован уже несколько дней назад, однако известно об этом стало только сейчас.

54-летнего деятеля отечественного шоу-бизнеса поместили в 52 больницу Москвы. Он подтвердил RT, что находится под присмотром медиков и чувствует себя относительно неплохо.

Заслуженный артист России Виктор Дробыш сотрудничает со многими известными артистами, среди них - Кристина Орбакайте, Валерия, Стас Пьеха, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова и многие другие.

Дробыш - один из авторов песни Party for Everybody в исполнении «Бурановских бабушек» с которой они заняли второе место на конкурсе «Евровидение» в 2012 году.

Ранее РИА ФАН сообщало о целой серии госпитализаций известных актеров обеих столиц с коронавирусом. В Санкт-Петербурге сразу 12 человек из Театра Ленсовета слегли с COVID-19. В московском «Ленкоме» 15 артистов сдали положительный тест на коронавирус. Уже успели вылечиться Сергей Мигицко, Семен Стругачев и Александр Збруев.

