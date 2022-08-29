Продюсер сериала «Чикатило» получил 5,5 лет колонии за взятки во время съемок

Продюсер сериала «Чикатило» Дмитрий Большаков получил 5,5 лет колонии за взятки во время съемок ленты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Щербинского районного суда.

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Таким образом, Большаков был признан виновным по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Согласно решению суда, Большаков признан виновным в передаче денег представителям МВД за перекрытие движения в Тимирязевском районе и центре Москвы для съемок сериала.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ВзяткаСериалСуд
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