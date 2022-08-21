Алек Болдуин потерял работу из-за гибели оператора на съемках «Ржавчины»
Актер Алек Болдуин не может найти работу – с ним отказались подписывать ранее запланированные пять контрактов после гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».Голливудский актер рассказал об этом в интервью CNN.
«Вчера меня уволили еще с одной работы. Я был полностью готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолет... », — рассказал он.
Болдуин признался, что работодатель отказал ему через несколько месяцев переговоров.
ПО словам актера, он собирался уйти из кинобизнеса, но его поддерживала жена, поэтому он передумал.
Ранее в ФБР заявили, что Болдуин сделал смертельный выстрел в оператора Галину Хатчинс на съемках «Ржавчины» не случайно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+39 671 / сут.
Умерли
384 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 236 / сут.
- В лондонском ресторане отеля Ritz больше не будут подавать блюда из рябчиков
- Движение на трассе М-5 в Ульяновской области восстановили после смертельного ДТП
- Дугин рассказал об угрозах с Украины ему и дочери
- СМИ: Госслужащим в Киеве порекомендовали работать удаленно шесть дней
- В США рассказали, почему генералы НАТО «вспотели» из-за России
- Вучич: Враги Кадырова вербовали албанцев для боев на Украине
- Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области выросло до 16
- Стало известно о смерти 100-летнего народного артиста России Николая Лебедева
- Число погибших выросло до 15 в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области
- Жителей Деулино и Ольгино временно переселят из-за пожаров в Рязанской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru