Алек Болдуин потерял работу из-за гибели оператора на съемках «Ржавчины»

Актер Алек Болдуин не может найти работу – с ним отказались подписывать ранее запланированные пять контрактов после гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».Голливудский актер рассказал об этом в интервью CNN.

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«Вчера меня уволили еще с одной работы. Я был полностью готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолет... », — рассказал он.

Болдуин признался, что работодатель отказал ему через несколько месяцев переговоров.

ПО словам актера, он собирался уйти из кинобизнеса, но его поддерживала жена, поэтому он передумал.

Ранее в ФБР заявили, что Болдуин сделал смертельный выстрел в оператора Галину Хатчинс на съемках «Ржавчины» не случайно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноСтрельбаУбийствоГолливудАктеры
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