Супруга Розенбаума опровергла сообщение о госпитализации певца

СМИ сообщили, что 1 сентября известный российский певец Александр Розенбаум перенес серьезную хирургическую операцию. Об этом, в частности, пишет URA.Ru, уточняя, что Врачи утверждают, что операция прошла успешно, но состояние артиста продолжает оцениваться как тяжелое.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на супругу певца Елену Савшинскую пишет, что Розенбаум чувствует себя хорошо, госпитализирован не был, операций не переносил.