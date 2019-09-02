Супруга Розенбаума опровергла сообщение о госпитализации певца
СМИ сообщили, что 1 сентября известный российский певец Александр Розенбаум перенес серьезную хирургическую операцию. Об этом, в частности, пишет URA.Ru, уточняя, что Врачи утверждают, что операция прошла успешно, но состояние артиста продолжает оцениваться как тяжелое.
При этом «Интерфакс» со ссылкой на супругу певца Елену Савшинскую пишет, что Розенбаум чувствует себя хорошо, госпитализирован не был, операций не переносил.
Как ранее писала НСН, в декабре прошлого года Александр Розенбаум во время перелета из Москвы в Симферополь помог пассажирке, потерявшей сознание. Он сделал ей искусственное дыхание. В аэропорту прибытия женщину осмотрела бригада скорой помощи.
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