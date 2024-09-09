Продюсер Пригожин сообщил, что свадьба Малофеева держалась в секрете
Артисты, которые принимали участие в свадьбе основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой до последнего не знали, на каком событии будут выступать, поскольку мероприятие держалось в секрете. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
«Да, была свадьба, мы поздравили молодоженов. Иногда все держится в строжайшем секрете, даже не говорят до последнего, у кого свадьба или день рождение, это делается иногда сюрпризом. И тут мы до последнего не знали, у кого выступаем», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, артистам, выступавшим на торжестве, включая певицу Валерию, запретили делать фото- и видеосъемку на свадьбе.
Свадьба Малофеева и Львовой-Беловой состоялась в Подмосковье 8 сентября. Помимо Валерии на ней выступили Дима Билан, Леонид Агутин и Григорий Лепс, передает «Радиоточка НСН».
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