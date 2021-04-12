Продюсер Фадеев раскрыл секрет похудения на 115 кг
Известный российский продюсер Максим Фадеев рассказал о секрете «экстремального» похудания на 115 килограммов, сообщает телеканал НТВ.
По словам музыканта, сбросить вес ему помогли регулярные занятия спортом и отсутствие стресса, душ Шарко и массаж.
Продюсер решил сбросить вес из-за проблем с сердцем и общего плохого самочувствия.
В настоящее время Фадеев занят съемкой документального фильма о своем продюсерском центре Malfa. По его словам, картина расскажет всю историю лейбла со дня его основания.
Фадеев уверен, что лента "расстроит его врагов", и многих удивит. Музыкальный продюсер отметил, что фильм не будет связан с артистами.
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