Макс Фадеев разбился на самокате

Продюсер и композитор Максим Фадеев попал в неприятную ситуацию – он серьёзно пострадал при катании на электросамокате. Автору-исполнителю, аранжировщику и режиссёру пришлось даже вызывать скорую помощь.

Согласно предварительному диагнозу, 52-летний Фадеев получил серьезный ушиб грудной клетки и перелом рёбер. Ему назначен строгий постельный режим, отмечает Ura.ru.

По словам самого продюсера, ему трудно дышать и говорить. Максим Фадеев признался, что упал с электросамоката на большой скорости. Травмоопасное транспортное средство он купил на свою голову минувшим летом.

