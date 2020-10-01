Макс Фадеев разбился на самокате
Продюсер и композитор Максим Фадеев попал в неприятную ситуацию – он серьёзно пострадал при катании на электросамокате. Автору-исполнителю, аранжировщику и режиссёру пришлось даже вызывать скорую помощь.
Согласно предварительному диагнозу, 52-летний Фадеев получил серьезный ушиб грудной клетки и перелом рёбер. Ему назначен строгий постельный режим, отмечает Ura.ru.
По словам самого продюсера, ему трудно дышать и говорить. Максим Фадеев признался, что упал с электросамоката на большой скорости. Травмоопасное транспортное средство он купил на свою голову минувшим летом.
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