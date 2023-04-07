Продукты на растительной основе в РФ получат ГОСТы

Как заявили в организации «Интерфаксу», в последние годы в мире, в том числе в России, происходит взрывной рост рынка пищевых продуктов, произведенных из растительного сырья. Речь идёт, в частности, об имитации обычной продукции животного происхождения. Несмотря на это, до сих пор отсутствовал единый регламент по их качеству и номенклатуре.

Согласно официальной статистки, оборот отечественного рынка продуктов на растительной основе в 2022 году приблизился вплотную к 11 миллиардам рублей.

Между тем, россияне резко сократили потребление йогуртов по причине экономии. Об этом ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

