Продукты на растительной основе в РФ получат ГОСТы
Продуктам питания из растительного сырья в России присвоят собственные ГОСТы. Нововведение анонсировало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Ведомство распорядилось сформировать новый проектный технический комитет по стандартизации N713 «Пищевая продукция на растительной основе». Союз производителей продукции на растительной основе уже приветствовал такие планы.
Как заявили в организации «Интерфаксу», в последние годы в мире, в том числе в России, происходит взрывной рост рынка пищевых продуктов, произведенных из растительного сырья. Речь идёт, в частности, об имитации обычной продукции животного происхождения. Несмотря на это, до сих пор отсутствовал единый регламент по их качеству и номенклатуре.
Согласно официальной статистки, оборот отечественного рынка продуктов на растительной основе в 2022 году приблизился вплотную к 11 миллиардам рублей.
Между тем, россияне резко сократили потребление йогуртов по причине экономии. Об этом ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru