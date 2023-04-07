Роспотребнадзор создал мобильное приложение для здорового питания

«Сервис ... поможет не только рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, но и получить информацию по рецептам блюд и ознакомиться со статьями от экспертов», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Интерфейс приложения выполнен по принципу светофора: пользователи увидят содержание в продукте жиров (в том числе насыщенных и трансжиров), сахара, соли.

Программа доступна для устройств на базе Android, скачать ее можно на сайте здоровое-питание.рф и в магазине приложений RuStore, пишет RT.

