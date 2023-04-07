Роспотребнадзор создал мобильное приложение для здорового питания
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение «Здоровое питание», многофункциональный сервис был создан в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сервис ... поможет не только рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, но и получить информацию по рецептам блюд и ознакомиться со статьями от экспертов», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Интерфейс приложения выполнен по принципу светофора: пользователи увидят содержание в продукте жиров (в том числе насыщенных и трансжиров), сахара, соли.
Программа доступна для устройств на базе Android, скачать ее можно на сайте здоровое-питание.рф и в магазине приложений RuStore, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru