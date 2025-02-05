Продукты и одежда: Как столичные магазины помогают жителям Курской области

Так, на фронт отправились сахар, крупа, консервы, детское питание, постельное белье, лекарства и одежда.

Больше всего гуманитарных грузов Курская область получила от Северного административного округа Москвы. Например, в районе Бескудниковский пять магазинов передали бойцам средства гигиены и бытовую химию.

В районе Левобережный торговый комплекс, гастромаркет и автосалон отправили на фронт теплую одежду и постельное белье. В свою очередь ТЦ в Ховрино послал пешно, гречку, макароны, тушенку, горбушу и сладости.







