Продукты и одежда: Как столичные магазины помогают жителям Курской области
Московские магазины продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области – предприниматели активно собирают продукты питания длительного хранения, средства гигиены и одежду. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Так, на фронт отправились сахар, крупа, консервы, детское питание, постельное белье, лекарства и одежда.
Больше всего гуманитарных грузов Курская область получила от Северного административного округа Москвы. Например, в районе Бескудниковский пять магазинов передали бойцам средства гигиены и бытовую химию.
В районе Левобережный торговый комплекс, гастромаркет и автосалон отправили на фронт теплую одежду и постельное белье. В свою очередь ТЦ в Ховрино послал пешно, гречку, макароны, тушенку, горбушу и сладости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru