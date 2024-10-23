Собянин: Предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО
Предприниматели Москвы регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов спецоперации (СВО) и жителей новых регионов РФ. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, также поддержку оказывают около 100 крупных торговых центров Москвы. Они собирают продукты, одежду, гигиенические товары, пауэрбанки, генераторы, принтеры, компьютеры, мобильные телефоны и квадрокоптеры.
Собянин отметил, что к сбору гуманитарных грузов присоединяются и фермеры столичных ярмарок. Они отправляют военнослужащим овощи, колбасу, консервы и прочие продукты.
«Участники фестивалей на сегодняшний день передали больше 30 тонн продуктов. Среди них варенье, мёд, чай, пряники, продуктовые наборы», — добавил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей, эта работа будет отражена в городском бюджете на 2025–2027 годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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