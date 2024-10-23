Собянин: Предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

По его словам, также поддержку оказывают около 100 крупных торговых центров Москвы. Они собирают продукты, одежду, гигиенические товары, пауэрбанки, генераторы, принтеры, компьютеры, мобильные телефоны и квадрокоптеры.

Собянин отметил, что к сбору гуманитарных грузов присоединяются и фермеры столичных ярмарок. Они отправляют военнослужащим овощи, колбасу, консервы и прочие продукты.

«Участники фестивалей на сегодняшний день передали больше 30 тонн продуктов. Среди них варенье, мёд, чай, пряники, продуктовые наборы», — добавил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей, эта работа будет отражена в городском бюджете на 2025–2027 годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

