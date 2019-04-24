Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума и составила 72,9 года. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, отметив, что эти данные содержатся в докладе Минздрава. Скворцова добавила, что в прошлом году продолжительность жизни у мужчин увеличилась на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года. ,

Вместе с тем, по словам Скворцовой, что исторических минимумов в стране достигли младенческая и материнская смертность, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно, подчёркивает RT.

Кроме того, НСН сообщала, что Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни. Основными факторами риска, которые человек может контролировать сам, являются курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.