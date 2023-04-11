В «Абрау-Дюрсо» опровергли сообщения о дефиците винных пробок

У российских виноделов нет проблем с пробками для вина и шампанского, заявил в эфире НСН президент группы компаний Абрау-Дюрсо Павел Титов.

Президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов в интервью НСН заявил, что дефицита пробок для вина и шампанского на предприятиях нет.

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Ранее СМИ сообщали, что в России начался дефицит пробок для вина и шампанского. Компаниям якобы приходится закупать пробки из Турции и Кипра, переплачивая 20–30% их стоимости. Титов рассказал, что благодаря дистрибьюторам по доставке пробкового материала у российских виноделов проблем с пробками нет.

«Проблем с пробками на предприятии нет, так как имеется большой запас. Кроме того, работают российские дистрибьюторы по доставке пробкового материала. Конечно, на случай проблем с пробками у компании, есть план «Б» и так далее, но пока применения этих планов не требуется. Проблем с пробками нет», - рассказал собеседник НСН.

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По его словам, российские виноделы не смогут заполнить весь сегмент, однако вполне могут претендовать на 40-45% рынка. Эксперт отметил, что отечественные виноделы уже могут конкурировать с зарубежными поставщиками, но пока только в качественном отношении, а не количественном.

Титов добавил, что виноделы России увеличили своё присутствие на рынке из-за санкций. Помимо отечественных производителей, например, в винном сегменте на российских полках возросла доля вина из Италии на 20%.

В «Абрау-Дюрсо» рассказали НСН, что за 2022 год было продано 54,171 млн бутылок, что на 18,06% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства — 52,857 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (на 18,5% больше, чем в 2021 году).

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Игорь Николаев будет продавать алкоголь под брендом «Выпьем за любовь».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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