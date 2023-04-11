В «Абрау-Дюрсо» опровергли сообщения о дефиците винных пробок

По его словам, российские виноделы не смогут заполнить весь сегмент, однако вполне могут претендовать на 40-45% рынка. Эксперт отметил, что отечественные виноделы уже могут конкурировать с зарубежными поставщиками, но пока только в качественном отношении, а не количественном.

Титов добавил, что виноделы России увеличили своё присутствие на рынке из-за санкций. Помимо отечественных производителей, например, в винном сегменте на российских полках возросла доля вина из Италии на 20%.

В «Абрау-Дюрсо» рассказали НСН, что за 2022 год было продано 54,171 млн бутылок, что на 18,06% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства — 52,857 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (на 18,5% больше, чем в 2021 году).

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Игорь Николаев будет продавать алкоголь под брендом «Выпьем за любовь».

