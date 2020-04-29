Продлён дистанционный режим для студентов и работников вузов
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявило о продлении режима дистанционного обучения для студентов и дистанционной работы для сотрудников НИИ и университетов. Соответствующие изменения внесены в приказ главы Минобрнауки Валерия Фалькова от 2 апреля о профилактических мерах в связи с опасностью распространения коронавируса.
Дистанционный режим работы для сотрудников продлен до 11 мая включительно, информирует сайт министерства. Сохраняется дистанционный режим обучения, студентам запрещено посещать учебные заведения. Такой режим действует бессрочно – до издания специального приказа о его отмене.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал заявил указ о продлении нерабочих дней из-за пандемии до 11 мая. Он также поручил оперативно разработать план поэтапного снятия ограничительных мер и дорожную карту восстановления экономики.
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