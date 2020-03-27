Продлён арест историку-потрошителю Соколову
Срок содержания под стражей историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве, продлён до 23 сентября. Такое решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Он удовлетворил просьбу следствия и отклонил ходатайство адвоката о переводе подзащитного под домашний арест, передает ТАСС.
Рассмотрение дела по существу назначено на 9 апреля. Бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета вменяется убийство аспирантки, бывшей его любовницей, с последующим расчленением тела, а также незаконное хранение оружия.
Сейчас Соколов содержится в следственном изоляторе «Бутырка», поэтому в заседании суда он участвовал по видео-конференц-связи. Его этапируют в северную столицу на предстоящей неделе.
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