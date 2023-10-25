Продажи противозачаточных таблеток в России достигли максимума с 2017 года

Отмечается, что в стране продали таких препаратов более чем на 20,7 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года продажи противозачаточных составляли 19,7 млрд рублей, в 2021 году — 15,3 млрд.

По данным профильной аналитической компании RNC Pharma, в январе-сентябре текущего года прирост продаж пероральных контрацептивов составил 21% в денежном выражении, 23,5% — в натуральном. Аптечные сети подтвердили резкий рост популярности противозачаточных препаратов.

Эксперты считают, что ситуация связана с действующими ограничениями на продажу средств для экстренного прерывания беременности. Врачи добавляют, что оральные контрацептивы необходимы при комплексном лечении различных заболеваний, например, угревой сыпи и миомы матки.

