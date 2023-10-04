Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности
Минздрав внес препараты, используемые для прерывания беременности, в перечень подлежащих предметно-количественному учету средств. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол… мифепристон… циклопентолат», — указано в документе.
Приказ вступит в силу с 1 сентября следующего года.
Ранее Минздрав не поддержал предложение о разрешении онлайн-торговли алкогольными напитками, пишет RT. По данным ведомства, мера повысит доступность, приведет к росту продаж и потребления спиртного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru