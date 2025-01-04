Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 47%
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году увеличились в полтора раза по сравнению с показателями 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Минпромторга и АО «ППК» (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).
Так, за 2024 год в России было реализовано около 1,6 миллиона новых легковых автомобилей.
В ведомстве добавили, что за 2024 год новых автомобилей различного класса и назначения было продано 1,8 миллиона штук, что на 39% превышает показатели 2023 года.
Также отмечается, что популярность электромобилей выросла на 31% (продали 19,39 тысячи единиц техники).
Ранее глава сети зарядных станций для электромобилей Artis Владислав Мазов выразил мнение, что в 2025 году в России повысится спрос на электромобили с пробегом, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Мужчина выстрелил в беременную женщину и попытался покончить с собой
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка
- Фильм «Финист. Первый богатырь» заработал миллиард рублей за три дня в прокате
- Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач
- Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 47%
- Режим ЧС регионального значения ввели в Севастополе из-за появления пятен мазута
- РФ ответит на вчерашнюю попытку удара ракетами ATACMS по Белгородской области
- Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью ради экономии
- ФСБ: Четверо подростков задержаны за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга
- СМИ: Тело водителя обнаружили внутри упавшего в реку Volkswagen в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru