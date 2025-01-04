Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 47%

Так, за 2024 год в России было реализовано около 1,6 миллиона новых легковых автомобилей.

В ведомстве добавили, что за 2024 год новых автомобилей различного класса и назначения было продано 1,8 миллиона штук, что на 39% превышает показатели 2023 года.



Также отмечается, что популярность электромобилей выросла на 31% (продали 19,39 тысячи единиц техники).

Ранее глава сети зарядных станций для электромобилей Artis Владислав Мазов выразил мнение, что в 2025 году в России повысится спрос на электромобили с пробегом, напоминает RT.

