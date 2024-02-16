Продажи новостроек в Москве в январе 2024 года упали на 8%

По данным ведомства, в сравнении с декабрем 2023 число сделок по жилой недвижимости сократилось в столице на 59%. Уточняется, что в первый месяц 2024 года было заключено 5,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ).

При этом в секторе нежилой недвижимости зарегистрировано 3,6 тысячи сделок, что стало рекордом показателем в январе за годы ведения статистики.

Ранее, член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков объяснил в интервью «Радиоточке НСН», что спрос на новостройки в России будет сокращаться из-за «прижатой» льготной ипотеки.

