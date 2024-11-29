Продажи Lada Aura стартуют 30 ноября

В компании напомнили, что новинка построена на базе Lada Vesta и отличается удлинённым на 25 см кузовом. Оснащается Lada Aura 1,8-литровым 122-сильным двигателем и АКП.

Покупателям предложат две комплектации. Стоимость самой доступной - от 2 599 000 рублей.

Первыми седаны Lada Aura получать дилерские центры в Москве и Санкт-Петербурге. В декабре автомобили начнут поступать в другие регионы РФ, в том числе, в Краснодарский и Ставропольский края, республику Татарстан, Крым, Волгоградскую, Челябинскую и Нижегородскую области и др.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал опытную версию автомобиля Lada e-Aura с электродвигателем, сообщает RT.

