Продажи Lada Aura стартуют 30 ноября
Бизнес-седан Lada Aura поступит в продажу 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
В компании напомнили, что новинка построена на базе Lada Vesta и отличается удлинённым на 25 см кузовом. Оснащается Lada Aura 1,8-литровым 122-сильным двигателем и АКП.
Покупателям предложат две комплектации. Стоимость самой доступной - от 2 599 000 рублей.
Первыми седаны Lada Aura получать дилерские центры в Москве и Санкт-Петербурге. В декабре автомобили начнут поступать в другие регионы РФ, в том числе, в Краснодарский и Ставропольский края, республику Татарстан, Крым, Волгоградскую, Челябинскую и Нижегородскую области и др.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал опытную версию автомобиля Lada e-Aura с электродвигателем, сообщает RT.
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