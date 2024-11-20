АвтоВАЗ планирует экспортировать около 20 тысяч автомобилей Lada
На АвтоВАЗе довольны темпом возрождения экспорта. Об этом в кулуарах форума «Транспорт России» заявил президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов.
По его словам, несмотря на усиливающиеся санкционное давление завод увеличивает объёмы поставок своей продукции за рубеж и по итогам 2024 года «выйти на планку около 20 тысяч автомобилей».
«Если говорить о прогнозах по экспорту на 2025 год, то мы планируем как минимум на 50% увеличить объёмы», - заключил он.
Ранее на АвтоВАЗе по итогам совета директоров заявили, что серийное производство автомобилей Lada Iskra планируют запустить весной 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru