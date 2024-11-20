АвтоВАЗ планирует экспортировать около 20 тысяч автомобилей Lada

По его словам, несмотря на усиливающиеся санкционное давление завод увеличивает объёмы поставок своей продукции за рубеж и по итогам 2024 года «выйти на планку около 20 тысяч автомобилей».

«Если говорить о прогнозах по экспорту на 2025 год, то мы планируем как минимум на 50% увеличить объёмы», - заключил он.

Ранее на АвтоВАЗе по итогам совета директоров заявили, что серийное производство автомобилей Lada Iskra планируют запустить весной 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

