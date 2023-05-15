Продажи квадрокоптеров в российских интернет-магазинах увеличились в 15-20 раз
Объемы продаж квадрокоптеров в отечественных интернет-магазинах увеличились в 15-20 раз с января по март 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные маркетплейсов.
Так, на Wildberries было реализовано 26,7 тысячи квадрокоптеров, на Ozon — 17,6 тысячи дронов. У обоих маркетплейсов продажи десятикратно выросли в денежном выражении: на Wildberries — до 88 млн рублей, на Ozon — до 57 млн рублей. Средняя цена на квадрокоптеры составила порядка 4000 рублей. Чаще всего соотечественниками приобретались детские модели дронов, а также беспилотники для любительской съемки.
Также отмечается, что запрет на запуск квадрокоптеров в ряде российских регионов не отразился на спросе — их-по прежнему запускают. Рост спроса на дроны эксперты объясняют их популяризацией и постоянным обсуждением на фоне спецоперации России на Украине. В частности, такого мнения придерживается исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев.
Ранее неизвестный квадрокоптер упал на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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