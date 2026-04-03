Под Калугой экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
3 апреля 202612:26
Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Калужской области. Об этом заявили в прокуратуре региона.
Отмечается, что прокуратура города Обнинска организовала проверку по факту ДТП, пишет RT.
«По предварительным данным 4 пострадавшим... оказана медицинская помощь», - рассказали в надзорном ведомстве.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Саратовской области автобус, перевозивший детей, попал в ДТП. Погиб водитель, еще десять человек пострадали.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов