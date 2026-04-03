Под Калугой экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Калужской области. Об этом заявили в прокуратуре региона.

Отмечается, что прокуратура города Обнинска организовала проверку по факту ДТП, пишет RT.

«По предварительным данным 4 пострадавшим... оказана медицинская помощь», - рассказали в надзорном ведомстве.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Саратовской области автобус, перевозивший детей, попал в ДТП. Погиб водитель, еще десять человек пострадали.

